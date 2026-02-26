Мосбиржа предложила обязать компании подробно раскрывать данные по сделкам M&A

Согласно отчету аудиторской компании Kept, общий объем сделок M&A на российском рынке в 2025 г. составил $27,6 млрд. Это минимальный показатель с 2005 г. За год было заключено лишь 290 сделок. Меньшее число фиксировалось только во время мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 г. Авторы исследования охарактеризовали прошлый год как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.