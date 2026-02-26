Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа предложила обязать компании подробно раскрывать данные по сделкам M&A

Ведомости

Московская биржа предложила Центробанку сделать обязательным для эмитентов раскрытие подробных данных по завершенным сделкам слияния и поглощения (M&A). Об этом рассказала директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова на конференции IPO 2026, пишут «РБК инвестиции».

Логинова пояснила, что действующее законодательство позволяет компаниям самостоятельно решать, раскрывать сделки по слиянию и поглощению или нет. По ее мнению, такое нераскрытие информации демотивирует инвесторов приходить на публичный рынок и побуждает их «покупать 16-ю квартиру».

Директор уточнила, что биржа предлагает, чтобы в нормативную базу вошли рекомендации эмитентам раскрывать, по какой оценке куплена компания, какой эффект от покупки на бизнес и какими будут финансовые показатели основного бизнеса с учетом приобретения.

Согласно отчету аудиторской компании Kept, общий объем сделок M&A на российском рынке в 2025 г. составил $27,6 млрд. Это минимальный показатель с 2005 г. За год было заключено лишь 290 сделок. Меньшее число фиксировалось только во время мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 г. Авторы исследования охарактеризовали прошлый год как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.

Отмечается, что значительное влияние на снижение количество сделок оказало резкое уменьшение продаж бизнеса в России иностранными инвесторами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её