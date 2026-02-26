Мосбиржа предложила обязать компании подробно раскрывать данные по сделкам M&A
Московская биржа предложила Центробанку сделать обязательным для эмитентов раскрытие подробных данных по завершенным сделкам слияния и поглощения (M&A). Об этом рассказала директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова на конференции IPO 2026, пишут «РБК инвестиции».
Логинова пояснила, что действующее законодательство позволяет компаниям самостоятельно решать, раскрывать сделки по слиянию и поглощению или нет. По ее мнению, такое нераскрытие информации демотивирует инвесторов приходить на публичный рынок и побуждает их «покупать 16-ю квартиру».
Директор уточнила, что биржа предлагает, чтобы в нормативную базу вошли рекомендации эмитентам раскрывать, по какой оценке куплена компания, какой эффект от покупки на бизнес и какими будут финансовые показатели основного бизнеса с учетом приобретения.
Согласно отчету аудиторской компании Kept, общий объем сделок M&A на российском рынке в 2025 г. составил $27,6 млрд. Это минимальный показатель с 2005 г. За год было заключено лишь 290 сделок. Меньшее число фиксировалось только во время мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 г. Авторы исследования охарактеризовали прошлый год как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.
Отмечается, что значительное влияние на снижение количество сделок оказало резкое уменьшение продаж бизнеса в России иностранными инвесторами.