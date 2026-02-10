Газета
Сумма сделок M&A в 2025 году стала минимальной за 20 лет

Ведомости

Общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2025 г. составил $27,6 млрд, что стало минимальным показателем с 2005 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аудиторской компании Kept.

Эксперты отмечают, что за год было заключено всего 290 сделок. Меньшее количество фиксировалось лишь в период мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 г. Авторы исследования охарактеризовали 2025 г. как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.

Согласно отчету, значительное влияние на сокращение числа сделок оказало резкое уменьшение продаж бизнеса в России иностранными инвесторами. Но, как отмечают другие опрошенные агентством эксперты, это не было единственной причиной спада активности на рынке слияний и поглощений.

В начале ноября 2025 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор агентства AK&M писал, что объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке в III квартале 2025 г. упал в 1,7 раза год к году, составив $7,24 млрд. Показатель стал минимальным для отчетного периода с 2020 г. Согласно обзору, одним из негативных факторов остается слишком высокая ключевая ставка Банка России.

