Сумма сделок M&A в 2025 году стала минимальной за 20 лет

В начале ноября 2025 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор агентства AK&M писал, что объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке в III квартале 2025 г. упал в 1,7 раза год к году, составив $7,24 млрд. Показатель стал минимальным для отчетного периода с 2020 г. Согласно обзору, одним из негативных факторов остается слишком высокая ключевая ставка Банка России.