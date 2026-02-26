Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 25 млрд рублей в январе
Объем иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в январе 2026 г. вырос на 25 млрд руб., или на 2,5%, и достиг 1,3 трлн руб. Об этом сообщил Центральный банк России.
Объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 185 млрд руб., или на 0,6%, и составил 29,98 трлн руб. Доля нерезидентов за указанный период возросла до 3,42% с 3,36%.
В прошлом году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд руб., или на 9,3%, с 915 млрд руб. после сокращение годом ранее на 568 млрд руб. В частности, в декабре 2025 г. объем иностранных инвестиций в такие облигации вырос на 37 млрд руб., или на 3,8%, и достиг 1 трлн руб.
В августе прошлого года директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов заявил, что российский рынок государственного долга смог адаптироваться к уходу иностранных инвесторов.