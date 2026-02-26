Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 25 млрд рублей в январе

В прошлом году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд руб., или на 9,3%, с 915 млрд руб. после сокращение годом ранее на 568 млрд руб. В частности, в декабре 2025 г. объем иностранных инвестиций в такие облигации вырос на 37 млрд руб., или на 3,8%, и достиг 1 трлн руб.