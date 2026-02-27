«Интер РАО» не планирует менять дивидендную политику
Думин назвал дивидендную политику компании стабильной и заверил, что группа будет ее придерживаться.
Дивидендная политика холдинга предполагает выплату до 25% чистой прибыли по МСФО.
27 февраля «Интер РАО» представило результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году снизилась на 9,2% по сравнению с 2024 г. и составила 133,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA вырос на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 1,1% до 106,8 млрд руб.
Операционные расходы возросли на 15,5% и достигли 1,7 трлн руб. Расходы на покупку электроэнергии и мощности увеличились на 17,6%. Расходы на услуги по передаче электроэнергии выросли на 16,4%, расходы на топливо – на 5,8%.
«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг. Компания управляет активами в России, странах Европы и СНГ, занимается производством и сбытом энергии, международным энерготрейдингом, инжинирингом и экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за рубежом.