«Интер РАО» не планирует менять дивидендную политику

27 февраля «Интер РАО» представило результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году снизилась на 9,2% по сравнению с 2024 г. и составила 133,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA вырос на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 1,1% до 106,8 млрд руб.