Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО выросла на 23,4% в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль российской энергетической компании «Юнипро» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 23,4% относительно предыдущего года и достигла 39,4 млрд руб.

Выручка группы в прошлом году выросла на 4,7% год к году и составила 134,3 млрд руб. Основным фактором увеличения показателя стал существенный рост продажи электроэнергии (+21,2%), связанный наращиванием выработки электроэнергии станциями компании (+3,2%) и ростом цены на рынке электроэнергии за счет роста стоимости топлива.

При этом выручка от продажи мощности снизилась на 24,3% по сравнению с 2024 г. На это повлияло окончание договора о предоставлении мощности энергоблока № 3 Березовской ГРЭС с ноября 2024 г. и увеличение объема мощности, выведенной в модернизацию на Сургутской ГРЭС-2.

27 мая 2025 г. совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. Акционерам дали рекомендацию направить нераспределенную прибыль на инвестиции и развитие компании.

