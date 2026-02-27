Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО выросла на 23,4% в 2025 году

При этом выручка от продажи мощности снизилась на 24,3% по сравнению с 2024 г. На это повлияло окончание договора о предоставлении мощности энергоблока № 3 Березовской ГРЭС с ноября 2024 г. и увеличение объема мощности, выведенной в модернизацию на Сургутской ГРЭС-2.