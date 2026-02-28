Итоги торгов на Мосбирже 27 февраля

Сегодня российский рынок акций показывает рост благодаря увеличению цен на нефть и металлы, что поддерживает акции экспортеров, отмечает аналитик «Финама» Кристина Гудым. На настроения инвесторов также влияет ожидание новостей с геополитического фронта: обсуждается возможность очередных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые могут пройти в начале марта в Абу-Даби, но конкретных изменений в позиции сторон пока нет.