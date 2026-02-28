Итоги торгов на Мосбирже 27 февраля
Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,49% до 2799,14 пункта. Его долларовый аналог РТС прибавил 0,29% и составил 1141,13 пункта.
Лидерами роста по итогам дополнительной, вечерней, сессии были акции «Русала» (+2,72%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,66%), бумаги HeadHunter (+2,61%), «Эн+ груп» (+2,6%) и «Норникеля» (+2,06%). В аутсайдерах оказались акции «Интер РАО» (-2,14%; компания отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за 2025 г. на 9,2%), АФК «Системы» (-0,99%), Ozon (-0,95%), Совкомбанка (-0,75%) и «Мать и Дитя» (-0,64%).
На валютном рынке курс юаня снизился на 1 коп. и составил 11,20 руб. Официальный курс доллара на 28 февраля ЦБ повысил до 77,27 руб. (+0,15 руб.), евро — до 91,29 руб. (+0,268 руб.). Стоимость майского фьючерса на нефть Brent вечером пятницы выросла на 2,13% до $72,44/барр. на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Апрельский фьючерс на нефть WTI рос на 3%, торгуясь по $67,2/барр.
Сегодня российский рынок акций показывает рост благодаря увеличению цен на нефть и металлы, что поддерживает акции экспортеров, отмечает аналитик «Финама» Кристина Гудым. На настроения инвесторов также влияет ожидание новостей с геополитического фронта: обсуждается возможность очередных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые могут пройти в начале марта в Абу-Даби, но конкретных изменений в позиции сторон пока нет.
27 февраля цена нефти Brent впервые с июля 2025 г. превысила $73/барр., прибавив более 3% на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и роста геополитических рисков, отмечает Гудым: по итогам февраля нефть может подорожать более чем на 6%, продолжая уверенный рост, начавшийся в январе.
Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период экспортеров, пишет в своем комментарии руководитель направления «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Более значительное ослабление рубля возможно лишь после объявления точных параметров ужесточения бюджетного правила.