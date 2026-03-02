Газета
Стоимость нефти Brent превысила $78 за баррель

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 г. увеличились на 7,4% и достигли $78,3 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Тегеран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по Тель-Авиву.

1 марта «Ведомости» со ссылкой на систему отслеживания судов MarineTraffic писали, что вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном привело к резкому снижению движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана. В этот день Ормузский пролив проходили одиночные танкеры, в основном иранские.

Возле пролива со стороны Персидского и Оманского заливов наблюдается скопление танкеров. Большинство судов сосредоточено у берегов ОАЭ, более 50 танкеров находятся на входе в Ормузский пролив между Оманом и Ираном. По подсчетам «Ведомостей», всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).

