Стоимость нефти Brent превысила $78 за баррель

Возле пролива со стороны Персидского и Оманского заливов наблюдается скопление танкеров. Большинство судов сосредоточено у берегов ОАЭ, более 50 танкеров находятся на входе в Ормузский пролив между Оманом и Ираном. По подсчетам «Ведомостей», всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).