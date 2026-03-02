Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях замедлился в феврале
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в феврале 2026 г. вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в отчете S&P Global. Значения индекса больше 50 баллов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о его спаде.
Рост показателя поддержала стабилизация объемов новых заказов у российских производителей в феврале после восьми месяцев сокращения. Несмотря на сдержанное состояние спроса, ряд компаний заявили об увеличение интереса со стороны клиентов.
При этом новые экспортные заказы снижались более быстрыми темпами. Российские производители зафиксировали сокращение объемов выпуска в середине I квартала. Отмечается, что снижение было незначительным и самым медленным за последние 12 месяцев.
Занятость на российских предприятиях падала третий месяц подряд. Темпы сокращения рабочих мест ускорились до максимума с июня 2025 г., так как компании не стали заменять добровольно уволившихся работников.
Сложные условия ведения бизнеса повлияли на уверенность в перспективах производства в феврале. Уровень оптимизма упал до одного из самых низких за последние три с половиной года.
В январе 2026 г. индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ увеличился до 49,4 пункта относительно 48,1 пункта в декабре 2025 г. Опрошенные производители выразили оптимизм в отношении перспектив производства в этом году. Респонденты выразили надежду, что выпуск новых продуктов приведет к росту количества заказов.