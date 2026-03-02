Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях замедлился в феврале

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в феврале 2026 г. вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в январе, говорится в отчете S&P Global. Значения индекса больше 50 баллов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о его спаде.