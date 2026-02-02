Газета
Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ замедлился в январе

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе 2026 г. вырос до 49,4 пункта относительно 48,1 пункта в декабре 2025 г. Об этом говорится в отчете S&P Global.

Значение индекса больше 50 баллов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о его спаде.

Согласно исследованию, повышение НДС привело к заметному усилению инфляционного давления. Снижение объемов производства и количества новых заказов продолжилось, но его темпы стали менее выраженными. Ряд компаний отметили признаки улучшения спроса и приток заказов. В попытке снизить расходы некоторые предприятия сократили численность персонала.

Опрошенные производители продемонстрировали оптимизм в отношении перспектив производства в 2026 г. Респонденты выразили надежду, что выпуск новых продуктов приведет к увеличению числа заказов.

В декабре прошлого года индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до 48,1 пункта с 48,3 пункта в ноябре. Причиной спада стало сокращение производства на предприятиях обрабатывающей промышленности. Объем производства падал 10-й месяц подряд самыми быстрыми темпами с марта 2022 г.

