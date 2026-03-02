Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 12 сентября

Ведомости

Индекс Московской биржи превысил максимум конца января и достиг уровня 12 сентября 2025 г. из-за активного роста акций нефтегазовых компаний на фоне военных действий США и Израиля с Ираном.

По состоянию на 11:18 индекс IMOEX2 вырос на 1,6% и достиг 2844,66 пункта, индекс РТС также вырос на 1,6% до 1159,68 пункта.

Подорожали акции «Роснефти» (+9,1%), «Татнефти» (+5,9%), «Лукойла» (+5,8%), «Новатэка» (+5,3%), «Сургутнефтегаза» (+5,2%), «Южуралзолота» (+4,6%), «Полюса» (+3,4%), «Газпрома» (+2,9%).

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и Тель-Авиву.

После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко сократилось. По подсчетам «Ведомостей», всего у Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ). Опрошенные эксперты выразили мнение, что на этом фоне стоимость нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь