Индекс Мосбиржи достиг максимума с 12 сентября
Индекс Московской биржи превысил максимум конца января и достиг уровня 12 сентября 2025 г. из-за активного роста акций нефтегазовых компаний на фоне военных действий США и Израиля с Ираном.
По состоянию на 11:18 индекс IMOEX2 вырос на 1,6% и достиг 2844,66 пункта, индекс РТС также вырос на 1,6% до 1159,68 пункта.
Подорожали акции «Роснефти» (+9,1%), «Татнефти» (+5,9%), «Лукойла» (+5,8%), «Новатэка» (+5,3%), «Сургутнефтегаза» (+5,2%), «Южуралзолота» (+4,6%), «Полюса» (+3,4%), «Газпрома» (+2,9%).
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Тегеран в ответ нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и Тель-Авиву.
После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко сократилось. По подсчетам «Ведомостей», всего у Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ). Опрошенные эксперты выразили мнение, что на этом фоне стоимость нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр.