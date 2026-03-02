Индекс Мосбиржи достиг максимума с 12 сентября

После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко сократилось. По подсчетам «Ведомостей», всего у Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ). Опрошенные эксперты выразили мнение, что на этом фоне стоимость нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр.