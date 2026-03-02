«Европлан» планирует выплатить дивиденды в размере 7 млрд рублей в 2026 году
«Европлан» в 2026 г. планирует выплатить дивиденды в размере 7 млрд руб. Об этом заявил финансовый директор компании Анатолий Аминов на дне инвестора.
«Прогнозы не пересматриваем, но с оговоркой, что необходимо, чтобы все корпоративные решения были приняты», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
Дивидендная политика «Европлана» предусматривает целевой уровень дивидендных выплат за отчетный год не менее 50% размера чистой прибыли по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.
27 февраля «Европлан» представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась в 2,9 раза по сравнению с 2024 г. и достигла 5,1 млрд руб. Чистый процентный доход упал на 15% до 21,8 млрд руб. Чистый непроцентный доход вырос на 14% и достиг 18,1 млрд руб. Показатель отношения расходов к доходам CIR составил 27,5% на 31 января. Капитал на конец прошлого года достиг 42,4 млрд руб. (-16%). Рентабельность капитала составила 11%, активов – 2%.
Общий размер выплаченных по итогам 2025 г. дивидендов достиг 10,44 млрд руб. Это составляет 70% от чистой прибыли предыдущего года.