Чистая прибыль «Европлана» по МСФО снизилась в 2,9 раза в 2025 году

С января по декабрь прошлого года «Европлан» закупил и передал в лизинг около 30 000 единиц автотранспорта и техники на 105,5 млрд руб. Общее количество сделок компании достигло около 712 000, а клиентов – 170 000. На отчетную дату в лизинге находится 107 000 машин и техники. Сток автомобилей составляет порядка 4500 единиц. Из общих продаж стока в повторный лизинг было передано около 50%.