Чистая прибыль «Европлана» по МСФО снизилась в 2,9 раза в 2025 году
Чистая прибыль «Европлана» по МСФО по итогам 2025 г. сократилась в 2,9 раза относительно годом ранее и достигла 5,1 млрд руб. Показатель на 47% превышает прогнозную оценку лизинговой компании.
Совокупный размер выплаченных за прошлый год дивидендов составил 10,44 млрд руб., что составляет 70% от чистой прибыли 2024 г.
Чистый процентный доход снизился на 15% в годовом выражении до 21,8 млрд руб. Чистый непроцентный доход увеличился на 14% и достиг 18,1 млрд руб. Показатель отношения расходов к доходам CIR составил 27,5% на 31 января 2025 г. Капитал на конец прошлого года достиг 42,4 млрд руб. (-16%). Рентабельность капитала (RОE) составила 11%, рентабельность активов (ROA) – 2%
С января по декабрь прошлого года «Европлан» закупил и передал в лизинг около 30 000 единиц автотранспорта и техники на 105,5 млрд руб. Общее количество сделок компании достигло около 712 000, а клиентов – 170 000. На отчетную дату в лизинге находится 107 000 машин и техники. Сток автомобилей составляет порядка 4500 единиц. Из общих продаж стока в повторный лизинг было передано около 50%.
25 декабря 2025 г. инвестиционный холдинг SFI закрыл сделку по продаже «Европлана» Альфа-банку. Ее сумма составила 50,785 млрд руб. за 87,5% компании. Холдинг получил от «Европлана» дивиденды за девять месяцев прошлого года.
13 января 2026 г. Альфа-банк предложил миноритариям «Европлана» выкуп акций по цене 677,9 руб. Оферта распространяется на 14,2 млн бумаг.