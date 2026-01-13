Альфа-банк предложил миноритариям «Европлана» выкуп акций

В ноябре «Коммерсантъ» писал, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Собеседник газеты заявил, что стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки планировалось на момент после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев и получения одобрения ФАС России.