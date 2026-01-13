Газета
Главная / Инвестиции /

Альфа-банк предложил миноритариям «Европлана» выкуп акций

Ведомости

Альфа-банк предложил миноритариям лизинговой компании «Европлан» выкуп акций по цене 677,9 руб.

Оферта распространяется на 14,2 млн акций. Принять предложение о выкупе можно в течение 70 дней с момента, когда «Европлан» получил его.

По состоянию на 15:40 мск бумаги «Европлана» на Московской бирже подорожали на 9,08% и достигли 611,5 руб.

25 декабря 2025 г. инвестиционный холдинг SFI закрыл сделку по продаже «Европлана» Альфа-банку. Сумма сделки составила 50,785 млрд руб. за 87,5% «Европлана». Инвестиционный холдинг также получил от лизинговой компании дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 6,1 млрд руб.

В ноябре «Коммерсантъ» писал, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Собеседник газеты заявил, что стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки планировалось на момент после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев и получения одобрения ФАС России.

Речь о продаже «Европлана» началась летом прошлого года. Источник издания, близкий к акционерам компании, говорил, что SFI решил продать актив для снижения долговой нагрузки дочерних структур. На различных этапах переговоров, помимо Альфа-банка, покупкой интересовались СбербанкВТБДом.РФ и Т-банк.

