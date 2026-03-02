Объем торгов на «СПБ бирже» вырос в четыре раза в феврале

2 февраля «СПБ биржа» сообщила, что объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на площадке в январе вырос в 31 раз относительно такого же периода 2025 г. и достиг 178,3 млрд руб. Относительно декабря показатель снизился на 7,84%. Количество активных счетов инвесторов в январе увеличилось в 27 раз год к году и упало на 1,58% в месячном до 1,83 млн. Участники торгов заключили в январе 32,18 млн сделок (-34,73% по сравнению с декабрем).