Объем торгов на «СПБ бирже» вырос в четыре раза в феврале
Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за февраль 2026 г. увеличился на четыре раза в годовом выражении, на 3,08% в месячном выражении и достиг 183,83 млрд руб.
Число активных счетов инвесторов в феврале увеличилось в 16 раз относительно аналогичного периода прошлого года и составило 1,77 млн. При этом на 3,15% меньше, чем в январе. Участники торгов заключили за февраль 31,67 млн сделок. Это на 1,59% меньше, чем месяцем ранее.
Среднедневной объем торгов за месяц с учетом выходных дней достиг 6,81 млрд руб. против 5,94 млрд руб. в январе. Доля объема торгов по выходным дням составила 3,93%, или 7,22 млрд руб. от суммарного объема торгов за месяц.
2 февраля «СПБ биржа» сообщила, что объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на площадке в январе вырос в 31 раз относительно такого же периода 2025 г. и достиг 178,3 млрд руб. Относительно декабря показатель снизился на 7,84%. Количество активных счетов инвесторов в январе увеличилось в 27 раз год к году и упало на 1,58% в месячном до 1,83 млн. Участники торгов заключили в январе 32,18 млн сделок (-34,73% по сравнению с декабрем).