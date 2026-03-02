Мосбиржа не будет проводить торги 7-8 марта

9 марта торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов торги пройдут по всем инструментам, за исключением сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, чья дата исполнения обязательств по первым частям приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ осуществится с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающим обязательства в рублях, помимо депозитной маржи.