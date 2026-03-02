Газета
Мосбиржа не будет проводить торги 7-8 марта

Московская биржа 7 и 8 марта 2026 не будет проводить торги из-за технических работ на промышленном контуре валютного, фондового, срочного, товарного рынков и рынка СПФИ площадки. Работы коснутся всех протоколов.

На период проведения работ рекомендуется отключить шлюзы и терминалы от торгово-клиринговых систем во избежание загрузки тестовых данных.

5 февраля Мосбиржа объявила, что в выходные дни 14–15 и 28–29 марта торги на фондовом и срочном рынках пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск и будут частью следующего торгового дня.

9 марта торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов торги пройдут по всем инструментам, за исключением сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, чья дата исполнения обязательств по первым частям приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ осуществится с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающим обязательства в рублях, помимо депозитной маржи.

