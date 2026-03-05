Выручка МТС по МСФО в 2025 году выросла до 807,2 млрд рублей

Показатель OIBDA в IV квартале увеличился на 18,9% – до 71,8 млрд руб. Положительная динамика связана с оптимизацией операционных расходов и ростом доходов от услуг связи, а также рекламного и медиа-направлений. Чистая прибыль МТС в IV квартале составила 21,5 млрд руб., увеличившись в 15,5 раза в годовом выражении. Чистый долг компании на конец периода составил 458,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA снизилось на 0,3 по сравнению с уровнем на конец IV квартала 2024 г. и составило 1,6.