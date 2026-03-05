Выручка МТС по МСФО в 2025 году выросла до 807,2 млрд рублей
Операционная прибыль за год выросла на 13,7% – до 154,6 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам, составила 35,3 млрд руб., что на 28% меньше показателя 2024 г. Показатель OIBDA увеличился на 13,5% – до 279,7 млрд руб. Чистый долг группы по итогам 2025 г. сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 458,3 млрд руб.
Также группа представила результаты за IV квартале 2025 г. За отчетный период консолидированная выручка группы выросла на 16,4% в годовом выражении и достигла 222,5 млрд руб. Рост был обеспечен увеличением доходов базового телеком-бизнеса и развивающихся направлений.
Показатель OIBDA в IV квартале увеличился на 18,9% – до 71,8 млрд руб. Положительная динамика связана с оптимизацией операционных расходов и ростом доходов от услуг связи, а также рекламного и медиа-направлений. Чистая прибыль МТС в IV квартале составила 21,5 млрд руб., увеличившись в 15,5 раза в годовом выражении. Чистый долг компании на конец периода составил 458,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA снизилось на 0,3 по сравнению с уровнем на конец IV квартала 2024 г. и составило 1,6.
23 декабря сообщалось, что совет директоров МТС утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом 350 млрд руб. Программа носит бессрочный характер, а облигации в ее рамках могут размещаться на срок до 20 лет. Кроме того, СД одобрил увеличение объема программы классических облигаций серии 001, зарегистрированной Банком России в мае 2023 г., с 50 млрд до 300 млрд руб.