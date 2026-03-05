Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2025 году снизилась на четверть
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной отчетности торговой площадки.
Комиссионные доходы выросли на 24,9% – до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% – до 50 млрд руб.
Операционные доходы биржи составили 129 млрд руб., при этом доля комиссионных доходов в их структуре достигла 61%. Операционные расходы увеличились до 52 млрд руб., а соотношение расходов и доходов составило 40,3%.
Скорректированная чистая прибыль по итогам года составила 57,6 млрд руб. Размер собственных средств Московской биржи достиг 209 млрд руб. Сообщается, что по данным на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.
4 марта сообщалось, что частные инвесторы в феврале увеличили вложения в ценные бумаги на Московской бирже в 1,8 раза по сравнению с январем 2026 г. Общий объем инвестиций составил 256,9 млрд руб.
Основная часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб., что в два раза больше показателя января. В паевые инвестиционные фонды инвесторы направили 52,1 млрд руб. – на 16,3% больше, чем месяцем раньше. Вложения в акции составили 14,2 млрд руб., что в 20 раз превышает уровень января.