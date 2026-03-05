Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2025 году снизилась на четверть

Основная часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб., что в два раза больше показателя января. В паевые инвестиционные фонды инвесторы направили 52,1 млрд руб. – на 16,3% больше, чем месяцем раньше. Вложения в акции составили 14,2 млрд руб., что в 20 раз превышает уровень января.