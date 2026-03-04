Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже почти в два раза

Ведомости

Частные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в феврале в 1,8 раза относительно января 2026 г, сообщила площадка. Общие вложения составили 256,9 млрд руб.

Большая часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб. (вдвое больше января 2025 г.). В паевые инвестиционные фонды инвестировали 52,1 млрд руб. (+16,3% к январю). Вложения в акции составили 14,2 млрд руб. – это в 20 раз больше января.

Число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам февраля превысило 40,6 млн. Физлица открыли 77,5 млн счетов. Доля физлиц в объеме торгов акциями в феврале составила 68,2%, в объеме торгов облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 54,8%.

Рекордного уровня достигла активность частных инвесторов в выходные дни. На площадке заключали сделки 732 900 человек, что в 2,4 раза больше среднемесячного уровня за год. Частные инвесторы были основными участниками сессии выходного дня с долей 84%.

2 марта индекс Московской биржи превысил максимум конца января и достиг уровня 12 сентября 2025 г. из-за активного роста акций нефтегазовых компаний на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Тогда подорожали акции «Роснефти», «Татнефти», «Лукойла», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», «Южуралзолота», «Полюса», «Газпрома».

По итогам торгов 3 марта индекс площадки снизился на 0,37% до 2825,14 пункта, писали «Ведомости».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её