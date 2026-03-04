Инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже почти в два раза
Частные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в феврале в 1,8 раза относительно января 2026 г, сообщила площадка. Общие вложения составили 256,9 млрд руб.
Большая часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб. (вдвое больше января 2025 г.). В паевые инвестиционные фонды инвестировали 52,1 млрд руб. (+16,3% к январю). Вложения в акции составили 14,2 млрд руб. – это в 20 раз больше января.
Число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам февраля превысило 40,6 млн. Физлица открыли 77,5 млн счетов. Доля физлиц в объеме торгов акциями в феврале составила 68,2%, в объеме торгов облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 54,8%.
Рекордного уровня достигла активность частных инвесторов в выходные дни. На площадке заключали сделки 732 900 человек, что в 2,4 раза больше среднемесячного уровня за год. Частные инвесторы были основными участниками сессии выходного дня с долей 84%.
2 марта индекс Московской биржи превысил максимум конца января и достиг уровня 12 сентября 2025 г. из-за активного роста акций нефтегазовых компаний на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Тогда подорожали акции «Роснефти», «Татнефти», «Лукойла», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», «Южуралзолота», «Полюса», «Газпрома».
По итогам торгов 3 марта индекс площадки снизился на 0,37% до 2825,14 пункта, писали «Ведомости».