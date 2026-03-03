Итоги торгов на Мосбирже 3 марта

Индекс Мосбиржи во вторник не смог продолжить импульс роста, несмотря на мощное ралли в нефти, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Напряжение может вызывать пауза в новостях, связанных с мирными переговорами по Украине, в частности неопределенность касательно даты и места следующей дипломатической встречи, отмечает он. При этом на сырьевых рынках наблюдается неоднородная динамика: драгметаллы начали дешеветь, а ралли в нефти продолжилось на фоне обострения на Ближнем Востоке.