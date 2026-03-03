Итоги торгов на Мосбирже 3 марта

Итоги торгов на Мосбирже 3 мартаИндекс не смог вырасти на фоне ралли в нефти
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 3 марта, снизился на 0,37% до 2825,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,93% до 1146,74 пункта.
Лидерами роста во вторник стали обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+3,76 и +3,6% соответственно), а также бумаги «Роснефти» (+2,8%), ПИК (+0,9%) и НЛМК (+0,49%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-4,8%), «Ростелекома» (-3,83%), HeadHunter (-3,06%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,86%) и бумаги ЮГК (-2,83%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 6 коп. до 11,16 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,61 руб. (+0,44 руб.). Официальный курс евро составил 90,31 руб. (-0,42 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 7,83% до $83,83/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 8,37% до $77,19/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник не смог продолжить импульс роста, несмотря на мощное ралли в нефти, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Напряжение может вызывать пауза в новостях, связанных с мирными переговорами по Украине, в частности неопределенность касательно даты и места следующей дипломатической встречи, отмечает он. При этом на сырьевых рынках наблюдается неоднородная динамика: драгметаллы начали дешеветь, а ралли в нефти продолжилось на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 4 марта – 2775–2875 пунктов, по курсу юаня – 11,1–11,3 руб., по курсу доллара – 77–79 руб.
Резкий рост нефтяных цен почти не замечен рублем, так как влияние динамики нефти на курс обычно проявляется с лагом от месяца, говорит Шепелев. Кроме того, доллар как валюта-убежище укрепился, а сырьевую волатильность для рубля нивелирует бюджетное правило, указывает он. На рубль также давят обсуждения возможного ужесточения бюджетного правила и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.
В среду в Пекине начнется 4-я сессия высшего совещательного органа КНР – Всекитайского комитета НПКСК, где будет обсуждаться стратегический план развития страны. На российском рынке «Аэрофлот» и «МТС банк» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 г. «Черкизово» проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов.