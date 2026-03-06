Цена нефти марки Brent превысила $87 впервые с июля 2024 года
Цена фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 г. на лондонской бирже ICE впервые с 5 июля 2024 г. превысила $87 за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
По состоянию на 12:41 мск стоимость Brent увеличилась на 1,87%, достигнув $87,01 за баррель. К 12:46 мск цена на Brent продолжила расти и достигла $87,2 за баррель, что составляет прирост в 2,1%.
Одновременно с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 г. стоил $84,41 за баррель, увеличившись на 4,2%.
Bloomberg 6 марта писал, что цены на бензин на автозаправках в США поднялись до самого высокого уровня с сентября 2024 г. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого были нарушены поставки энергии из региона.