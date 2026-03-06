Чистая прибыль «Мегафона» в 2025 году уменьшилась на 8,19%

В то же время выручка «Мегафона» увеличилась на 8,15% год к году и составила 525,55 млрд руб. В 2024 г. этот показатель составлял 485,92 млрд руб. В компании сообщили, что такого роста удалось достичь за счет расширения абонентской базы и как следствие увеличения потребления услуг мобильной связи, а также благодаря опережающему росту бизнеса в корпоративном сегменте.