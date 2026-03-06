Чистая прибыль «Мегафона» в 2025 году уменьшилась на 8,19%
Чистая прибыль «Мегафона» за 2025 г. составила 41,33 млн руб., снизившись на 8,19% по сравнению с уровнем 2024 г., когда этот показатель составлял 45 млн руб. Об этом говорится в отчете компании.
В то же время выручка «Мегафона» увеличилась на 8,15% год к году и составила 525,55 млрд руб. В 2024 г. этот показатель составлял 485,92 млрд руб. В компании сообщили, что такого роста удалось достичь за счет расширения абонентской базы и как следствие увеличения потребления услуг мобильной связи, а также благодаря опережающему росту бизнеса в корпоративном сегменте.
За год абонентская база оператора выросла на 1,77%, достигнув 79,37 млн человек. Такой рост обусловлен расширением ассортимента тарифных планов и развитием гибких и персонализированных услуг, говорится в отчете «Мегафона». Введение сервиса «Перенос тарифа» привлекло значительное количество новых пользователей.
Сервисная выручка увеличилась на 9,6% и достигла 445,42 млрд руб. по сравнению с 406,31 млрд руб. в 2024 г. Рост обусловлен повышением спроса на мобильный интернет (+6,5% по сравнению с предыдущим годом), расширением ассортимента продуктов и активным развитием цифровых сервисов.
«Ведомости» 12 февраля писали, что «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10–20%. Для отказа от новых условий нужно было заблаговременно выбрать такую опцию на сайте оператора.