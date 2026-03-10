Газета
Инвестиции

Индекс Мосбиржи резко снизился на 1,17%

Ведомости

Индекс Мосбиржи, по состоянию на 17:39 мск, опускается на 1,17% и составляет 2855,41 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Среди лидеров роста оказались «Фосагро» (+3,49%), «Русал» (+2,94%), «Полюс» (+2,83%), ЮГК (+2,57%) и МКБ (+2,4%). Теряли в цене акции «Аэрофлота» (-2,05%), «Транснефти» (-1,77%), «Татнефти» (-1,7%) и «Яндекса» (-1,62%).

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю со 2 по 6 марта увеличился на 1,96% до 2854,11 пункта. Основной прирост пришелся на нефтегазовые акции, которые отыгрывают рост сырьевых цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ослабления рубля, рассказал эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Остальные две трети бумаг из состава бенчмарка по итогам недели подешевели в отсутствие новостей о переговорах по Украине, заметил он. К тому же в Банке России предупредили, что пересмотр цены отсечения нефти в бюджетном правиле может замедлить темпы снижения ключевой ставки, добавил эксперт.

