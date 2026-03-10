Индекс Мосбиржи резко снизился на 1,17%

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю со 2 по 6 марта увеличился на 1,96% до 2854,11 пункта. Основной прирост пришелся на нефтегазовые акции, которые отыгрывают рост сырьевых цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ослабления рубля, рассказал эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Остальные две трети бумаг из состава бенчмарка по итогам недели подешевели в отсутствие новостей о переговорах по Украине, заметил он. К тому же в Банке России предупредили, что пересмотр цены отсечения нефти в бюджетном правиле может замедлить темпы снижения ключевой ставки, добавил эксперт.