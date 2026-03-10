Сервис аренды транспорта «Мой девайс» проведет pre-IPO

Аренда электровелосипеда по подписке позволяет курьерам быстро выходить на работу в сервисы доставки, не покупая собственный девайс за более чем 50 000 руб., добавляет представитель «ВИМ инвестиций». Кроме того, компания следит за экспансией партнеров (среди них «Самокат», «Магнит Доставка», «Вкусвилл», «Додо Пицца») в регионы. Сервис уже доступен в 12 городах, и «Мой девайс» отслеживает развитие рынка доставки в городах с населением в несколько сотен тысяч человек. Выбор формата закрытого раунда, а не публичного размещения на площадках вроде MOEX Start представитель «ВИМ инвестиций» объяснил успешным опытом работы с инвесторами на долговом рынке. ООО «Мой Самокат» привлекла облигационные займы на сумму более 500 млн руб. в 2024–2025 гг. Компания имеет рейтинг ruBB- у «Эксперт РА», облигации ООО представлены в секторе ВДО Мосбиржи.