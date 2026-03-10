Сервис аренды транспорта «Мой девайс» проведет pre-IPO
Первый российский сервис долгосрочной аренды транспорта для курьеров «Мой девайс» проводит закрытый раунд Pre-IPO, в ходе которого планирует привлечь 300–500 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель УК «ВИМ Инвестиции». Фонд Pre-IPO 1 под управлением компании является ключевым акционером и организатором раунда. В ходе раунда компания планирует привлечь до 500 млн руб. в формате cash-in за 42% акций, говорит представитель «ВИМ инвестиций». Средства пойдут на расширение и обновление парка электровелосипедов, а также на развитие IT-инфраструктуры.
ООО «Мой самокат» (операционная компания холдинга) предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику (телевизоры, игровые приставки и ноутбуки). Но подавляющая часть выручки приходится на устройства для нужд коммерческой микромобильности – электровелосипеды для курьеров, говорится в рейтинговом сообщении «Эксперт РА». Парк насчитывает более 5000 устройств в 12 городах. По оценкам, в России работает около 245 000 курьеров и к 2028 г. их число может удвоиться – до 445 000 человек.
«Мой девайс» активно растет: прогнозная выручка за 2025 г. составляет 540 млн руб., сообщил представитель «ВИМ инвестиций». Компания сейчас завершает подготовку отчетности для официальной публикации в соответствии с требованиями для эмитентов долгового рынка Мосбиржи. Полученные привлеченные средства от раунда планируется использовать для роста ключевой продуктовой вертикали компании, а именно для закупок новых моделей электровелосипедов для курьеров, передал через представителя основатель сервиса Алексей Миронов. Расширение модельной линейки и увеличение количества доступных к аренде электровелосипедов позволит вывести сотрудничество с основными агрегаторами и игроками «доставки последней мили» на новый уровень, а также даст возможность предоставлять новые типы услуг, включая рассрочку на покупку велосипеда, продвинутый функционал IoT (интернет вещей) и пр. как самим компаниям доставки, так и их курьерам, говорит Миронов.
Аренда электровелосипеда по подписке позволяет курьерам быстро выходить на работу в сервисы доставки, не покупая собственный девайс за более чем 50 000 руб., добавляет представитель «ВИМ инвестиций». Кроме того, компания следит за экспансией партнеров (среди них «Самокат», «Магнит Доставка», «Вкусвилл», «Додо Пицца») в регионы. Сервис уже доступен в 12 городах, и «Мой девайс» отслеживает развитие рынка доставки в городах с населением в несколько сотен тысяч человек. Выбор формата закрытого раунда, а не публичного размещения на площадках вроде MOEX Start представитель «ВИМ инвестиций» объяснил успешным опытом работы с инвесторами на долговом рынке. ООО «Мой Самокат» привлекла облигационные займы на сумму более 500 млн руб. в 2024–2025 гг. Компания имеет рейтинг ruBB- у «Эксперт РА», облигации ООО представлены в секторе ВДО Мосбиржи.
Отчетность публиковалась без задержек, купоны и основной долг выплачивались строго в срок (первый выпуск погашен в начале 2026 г.) – это сформировало доверие и узнаваемость бренда среди квалифицированных инвесторов, которые теперь получают возможность зайти в капитал компании, отмечает представитель «ВИМ инвестиций». Оценить долю компании на рынке техники для курьеров (на него приходится 90% выручки) сложно из-за присутствия «серой» техники без регистрации, отмечает представитель УК. Такие велосипеды не соответствуют актуальным нормам регулирования в Москве и Санкт-Петербурге, которые требуют установки модулей для ограничения скорости в «медленных зонах» и передачи телематических данных в ГИС ЕГРНИС (по аналогии с кикшерингом). Ужесточение контроля за транспортом курьеров становится триггером кратного роста спроса на аренду легальной техники, говорит представитель «ВИМ инвестиций».
В долгосрочной перспективе «Мой девайс» рассматривает различные варианты развития, включая сделку со стратегическим инвестором и IPO. Но на текущем этапе говорить об этом преждевременно – компании предстоит сначала реализовать текущие планы роста, подчеркнул представитель УК.