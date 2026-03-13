Газета
Выручка «Совкомфлота» по итогам 2025 года снизилась на 30%

Ведомости

Выручка ПАО «Совкомфлот» (группа компаний СКФ) по итогам 2025 г. снизилась на 30% – до $1,31 млрд против $1,87 млрд годом ранее, следует из отчетности компании.

Показатель EBITDA составил $526 млн по сравнению с $1,041 млрд в 2024 г. Скорректированный чистый убыток составил $6 млн против скорректированной чистой прибыли в $509 млн годом ранее.

Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г. Совокупные активы компании выросли до $6,936 млрд, акционерный капитал сократился до $4,659 млрд. Долг увеличился до $1,883 млрд, чистый долг вырос до $359 млн.

В ноябре 2025 г. стало известно, что «Совкомфлот» завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях. Объем сделки составил $200 млн.

