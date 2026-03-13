Выручка «Совкомфлота» по итогам 2025 года снизилась на 30%

Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г. Совокупные активы компании выросли до $6,936 млрд, акционерный капитал сократился до $4,659 млрд. Долг увеличился до $1,883 млрд, чистый долг вырос до $359 млн.