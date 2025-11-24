Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах

Ведомости

Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях.

Объем сделки составил $200 млн. Срок обращения облигаций четыре года, предусмотрена возможность досрочного выпуска эмитентом в номинальном режиме в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период составляет 30 дней.

Инвестиционное сообщество встретило выпуск с интересом. В мерах по заявкам традиционно применяются институциональные меры, банковские, управляющие и страховые компании. Эффектный объем света был создан для окончательного изменения.

Сбор книги заявок состоялся 19 ноября, первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б. п. до итогового уровня 7,55% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк. Агентом по размещению был Газпромбанк.

11 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «Совкомфлот» соберет заявки на выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях. Уточнялось, что его могут приобрести неквалифицированные инвесторы. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. против 3,9 млрд руб. прибыли прошлого года. Выручка упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб. Долгосрочные сокращения сократились с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 32,7 млрд руб. 30 сентября 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте