«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах

11 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «Совкомфлот» соберет заявки на выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях. Уточнялось, что его могут приобрести неквалифицированные инвесторы. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.