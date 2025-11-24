«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах
Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях.
Объем сделки составил $200 млн. Срок обращения облигаций четыре года, предусмотрена возможность досрочного выпуска эмитентом в номинальном режиме в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период составляет 30 дней.
Инвестиционное сообщество встретило выпуск с интересом. В мерах по заявкам традиционно применяются институциональные меры, банковские, управляющие и страховые компании. Эффектный объем света был создан для окончательного изменения.
Сбор книги заявок состоялся 19 ноября, первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б. п. до итогового уровня 7,55% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк. Агентом по размещению был Газпромбанк.
11 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «Совкомфлот» соберет заявки на выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях. Уточнялось, что его могут приобрести неквалифицированные инвесторы. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. против 3,9 млрд руб. прибыли прошлого года. Выручка упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб. Долгосрочные сокращения сократились с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 32,7 млрд руб. 30 сентября 2025 г.