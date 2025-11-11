«Совкомфлот» соберет заявки на облигации в долларах 19 ноября

24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. против 3,9 млрд руб. прибыли за такой же период 2024 г. Выручка упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб. Долгосрочные обязательства оператора снизились за отчетный период с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 32,7 млрд руб. на 30 сентября 2025 г. (против 1,56 млрд руб. ранее).