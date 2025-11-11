«Совкомфлот» соберет заявки на облигации в долларах 19 ноября
Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» проведет сбор заявок на выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-02 в долларах с расчетами в рублях 19 ноября c 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Номинал одной облигации составляет $1000, объем будет определен позднее. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона – не выше 7,90% годовых. Организаторами являются Альфа-банк, Газпромбанк и «ВТБ капитал трейдинг», агентом выступает Газпромбанк.
Техническое размещение состоится 21 ноября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении кратна $1000, но не менее эквивалента 1,4 млн руб. в долларах по официальному курсу Центробанка на дату первичного размещения. Выпуск могут купить неквалифицированные инвесторы. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату совершения сделки.
24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. против 3,9 млрд руб. прибыли за такой же период 2024 г. Выручка упала в 42,8 раза до 87,2 млн руб. Долгосрочные обязательства оператора снизились за отчетный период с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 32,7 млрд руб. на 30 сентября 2025 г. (против 1,56 млрд руб. ранее).