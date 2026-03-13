«Трансмашхолдинг» утвердил выпуск пятилетних облигаций на 20 млрд рублей
Акционеры АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) утвердили выпуск пятилетних облигаций объемом 20 млрд руб., говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Номинальная стоимость бондов установлена в 1000 руб. Их выпустят в количестве 20 млн штук.
Чистая прибыль ТМК по РСБУ сократилась по итогам 2025 г. в 2,7 раза относительно предыдущего года и составила 6,96 млрд руб. Выручка компании в прошлом году снизилась на 23,3% и составила 127,9 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 23,8% и достигла 14,9 млрд руб. Прибыль от продаж составила 41,8 млн руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. в 2024 г.
ТМХ – российский производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Белоруссии и Казахстане. ТМХ предлагает полный спектр продуктов и услуг от дизайна и инжиниринга до модернизации сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.