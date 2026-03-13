Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в 110 рублей на акцию

В феврале «Ведомости» писали, что менеджмент «Яндекса» планирует выплатить дивиденды в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% больше, чем было годом ранее, – тогда он выплатил своим владельцам 80 руб. за бумагу. Дивиденды могут быть увеличены за счет роста выручки в 2025 г. на 32% до 1,44 трлн руб. и скорректированной чистой прибыли на 40% до 141,4 млрд руб.