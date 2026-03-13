Газета
Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в 110 рублей на акцию

Совет директоров МКПАО «Яндекс» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 110 руб. на акцию. Решение было принято 10 марта 2026 г., следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Вопрос о выплате дивидендов вынесен на годовое общее собрание акционеров, которое назначено на 14 апреля 2026 г. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 апреля 2026 г.

Участвовать в собрании смогут владельцы обыкновенных акций нескольких выпусков, а также привилегированных акций типов «А», «Б» и «Г».

Решение о созыве собрания акционеров принял совет директоров «Яндекса» 10 марта 2026 г.

В феврале «Ведомости» писали, что менеджмент «Яндекса» планирует выплатить дивиденды в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% больше, чем было годом ранее, – тогда он выплатил своим владельцам 80 руб. за бумагу. Дивиденды могут быть увеличены за счет роста выручки в 2025 г. на 32% до 1,44 трлн руб. и скорректированной чистой прибыли на 40% до 141,4 млрд руб.

