Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в 110 рублей на акцию
Вопрос о выплате дивидендов вынесен на годовое общее собрание акционеров, которое назначено на 14 апреля 2026 г. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 апреля 2026 г.
Участвовать в собрании смогут владельцы обыкновенных акций нескольких выпусков, а также привилегированных акций типов «А», «Б» и «Г».
Решение о созыве собрания акционеров принял совет директоров «Яндекса» 10 марта 2026 г.
В феврале «Ведомости» писали, что менеджмент «Яндекса» планирует выплатить дивиденды в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% больше, чем было годом ранее, – тогда он выплатил своим владельцам 80 руб. за бумагу. Дивиденды могут быть увеличены за счет роста выручки в 2025 г. на 32% до 1,44 трлн руб. и скорректированной чистой прибыли на 40% до 141,4 млрд руб.