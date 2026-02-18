«Яндекс» может на треть увеличить сумму дивидендов за 2025 год

Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров предложение по выплате дивидендов в размере 110 руб. на акцию. Об этом говорится в финансовых результатах компании за IV квартал 2025 г. и весь 2025 г. по МСФО. Это на 37,5% больше, чем было годом ранее: тогда она выплатила своим владельцам 80 руб. за бумагу. Дивиденды могут быть увеличены за счет роста выручки в 2025 г. на 32% до 1,44 трлн руб. и скорректированной чистой прибыли – на 40% до 141,4 млрд руб., объясняется в документе. Там же уточняется, что Скорректированная EBITDA «Яндекса» за год прибавила 49% до 280,8 млрд руб. при росте рентабельности на 2,3 п.п. до 19,5%. Компания прогнозирует увеличение выручки в 2026 г. на 20% год к году, а скорректированной EBITDA – на 25% до 350 млрд руб.