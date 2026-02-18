«Яндекс» может на треть увеличить сумму дивидендов за 2025 год

«Яндекс» может на треть увеличить сумму дивидендов за 2025 годКомпания назвала финансовое направление самым быстрорастущим бизнесом в своем портфеле
Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров предложение по выплате дивидендов в размере 110 руб. на акцию. Об этом говорится в финансовых результатах компании за IV квартал 2025 г. и весь 2025 г. по МСФО. Это на 37,5% больше, чем было годом ранее: тогда она выплатила своим владельцам 80 руб. за бумагу. Дивиденды могут быть увеличены за счет роста выручки в 2025 г. на 32% до 1,44 трлн руб. и скорректированной чистой прибыли – на 40% до 141,4 млрд руб., объясняется в документе. Там же уточняется, что Скорректированная EBITDA «Яндекса» за год прибавила 49% до 280,8 млрд руб. при росте рентабельности на 2,3 п.п. до 19,5%. Компания прогнозирует увеличение выручки в 2026 г. на 20% год к году, а скорректированной EBITDA – на 25% до 350 млрд руб.
Финансы пошли в рост
«Яндекс» впервые раскрыл общий оборот (GMV) своего финтех-направления, который по итогам 2025 г. увеличился на 80%, составив 1,1 трлн руб. К таким сервисам IT-компания относит «Яндекс Пэй» (используется для оплаты и кэшбэка), «Яндекс Сплит» (рассрочка платежей), «Яндекс Сейвы» (накопления), Яндекс ID (персональный аккаунт пользователя), а также решения для бизнеса, уточнил ее представитель.
Финансовое направление остается самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса», сказано в отчете. Оно внесло наибольший вклад в увеличение выручки бизнес-группы «Персональные сервисы», которая по итогам 2025 г. прибавила 61%, составив 214,3 млрд руб. Этот же показатель у финансовых сервисов за этот же период вырос более чем в два раза – до 85,9 млрд руб. Такая динамика связана с продолжающимся расширением клиентской базы, увеличением числа активных пользователей и внешнего оборота, а также с развитием продуктовой линейки, указано в сообщении компании.
Такие сервисы стали крупнейшим источником привлечения пользователей в подписку «Яндекс Плюс». Их число в 2025 г. достигло 47,5 млн, увеличившись на 21% год к году. Отдельно аудитория «Яндекс Музыки» прибавила 29% до 33,1 млн в месяц.
Оборот прямых продаж билетов (GMV) на «Яндекс Афише» и через другие сервисы компании за год вырос на 62% до 46,6 млрд руб., а продажи на сайтах партнеров – на 48% до 13,4 млрд руб. За 12 месяцев данный сервис продал 27 млн билетов.
Общая выручка бизнес-группы «Городские сервисы», куда включены сегменты электронной коммерции, райдтеха, доставки и др. за год увеличилась на 36% до 804,5 млрд руб. Больше половины этот показателя пришлось на электронную коммерцию ( «Маркет», «Еда», «Деливери» и «Лавка», + 44% до 465,3 млрд руб.). Оборот райдтеха прибавил 25%, составив 284,3 млрд руб., драйвером роста остается такси. Валовый оборот (GTV) сервисов электронной коммерции впервые превысил 1 трлн руб, увеличившись на 21% до 1,2 трлн руб. Совокупное количество активных пользователей «Городских сервисов» выросло на 17% до 62,3 млн человек в месяц. Количество поездок в «Яндекс Драйве» за 12 месяцев прибавило 35%. Такая же динамика и у «Яндекс Самокатов». Абсолютные данные IT-холдинг не раскрыл.
Рекламная выручка «Яндекса» за 2025 г. увеличилась на 13,5% до 449,1 млрд руб. Тот же показатель у поисковых сервисов и ИИ прибавил 10% до 551,2 млрд руб. При этом, по подсчетам самой компании, их доля на российском поисковом рынке составила 69,3%, показав рекордный рост на 3 п.п. год к году. Выручка платформы Yandex AI Studio почти удвоилась и достигла 2 млрд руб. Для сравнения, по оценке Yandex B2B Tech и Apple Hills Digital, российский рынок ИИ за тот же период вырос на 33%.
Доля выручки развивающихся сервисов (искусственного интеллекта и информационной безопасности) увеличилась почти в 2 раза и составила около 9% от общего оборота Yandex Cloud. Сервисами «Яндекс 360» пользуются более 170 000 организаций, а их ежемесячная аудитория прибавила 10% до 102 млн человек. «Телемост» стал самым популярным сервисом видеозвонков в России, ежемесячная аудитория (MAU) которого за год выросла в 3,5 раза до 8 млн пользователей.
В 2026 г. «Яндекс» запустит 5000 роботов-курьеров для доставки заказов как внутри экосистемы, так и для внешних партнеров, обещает компания в отчете. В IV квартале число подключенных к рободоставке магазинов и ресторанных сетей увеличилось до 883, а сервис стал доступен в двух новых городах – Санкт-Петербурге и Казани. На дорогах до конца этого года появятся до 200 автономных легковых авто, из них 100 – роботакси для поездок пользователей Go, 100 – для исследовательских целей и развития технологий. Флот автономных грузовиков в 2026 г. пополнится еще 70 автомобилями – их уже тестируют крупнейшие российские ритейлеры.
Холдинг набрал темп
«Яндекс» опубликовал сильные результаты, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков. С ним согласна и глава аналитики Тбанка по рынку акций Марьяна Лазаричева. Несмотря на существенное замедление в сегменте поисковых сервисов и ИИ, «Яндексу» удалось сохранить рост выручки выше 30% за счет хорошей динамики других бизнес-направлений, утверждает она. Помимо выручки ключевым драйвером в можно назвать и сокращение издержек, добавляет Булгаков.
Хорошие результаты, по его словам, показал и сегмент такси (райдтех). Он также обращает внимание на снижение убытка в электронной коммерции и прочих сервисах. Основной дивизион рекламы (поисковые сервисы и ИИ) показал некоторое замедление в выручке (+4% год к году), при этом EBITDA перестала расти, заметил он. Значительное снижение темпа увеличения издержек в электронной коммерции год к году с 51% в I квартале 2025 г. до 20% в IV квартале позволило сократить убыточность подразделения, поясняет аналитик. Другие убыточные сегменты, такие как доставка или автономные технологии – пока не показывают положительной динамики. При этом «Плюс и развлекательные сервисы», а также B2B tech продолжают демонстрировать хорошие показатели, хотя и относительно невеликие в общих масштабах «Яндекса», оценивает он.
По предварительным оценкам «Эйлера», «Яндекс» показал один из самых высоких темпов роста выручки среди крупных российских технологических компаний в 2025 г. Это происходит на фоне очень высокой базы и в условиях общего замедления экономики и жесткой денежно-кредитной политики, подчеркивает ее аналитик Владимир Беспалов. Основная причина такой динамики: диверсифицированный портфель активов и востребованных сервисов, а также активное развитие технологий.
«Яндекс» довольно сложно сравнивать с другими российскими IT-компаниями из-за диверсифицированной бизнес-модели, указывает Лазаричева. Однако в контексте отдельных сегментов, холдинг показывает более уверенные темпы роста. Например, динамика рекламной выручки у VK будет выглядеть слабее, как и темпы развития бизнеса некоторых облачных провайдеров, допускает аналитик.
Также в отчетности говорится о повышении рентабельности, что указывает на жесткую финансовую дисциплину, говорит Беспалов. Она, по его словам, позволяет как инвестировать в дальнейшее развитие технологий, так и оставляет средства для выплаты дивидендов. Немаловажен сегмент «Автономные технологии», продолжает аналитик. Пока он останется очень небольшим в рамках всего «Яндекса», но рост выручки сегмента указывает на начало монетизации. По мнению Беспалова, в среднесрочной перспективе автономные технологии могут стать одним из ключевых драйверов развития и создания стоимости. Немаловажно в отчетности «Яндекса» внимание к постепенному росту капитальных затрат как процента от выручки, который связан с увеличивающимися инвестициями в ИИ, замечает Лазаричева. В целом, по оценкам «БКС Мир инвестиций», будущее «Яндекса» видится в позитивном ключе, а бумага IT-гиганта даже немного недооцененной.