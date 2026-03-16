Акционеры «Всеинструменты.ру» утвердили дивиденды на 1 млрд рублей
Акционеры ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») утвердили дивиденды на 1 млрд руб. по итогам 2025 г. Это следует из сообщения в центре корпоративной информации.
Дивиденды будут выплачены в размере 2 руб. на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, определили 25 марта 2026 г.
9 февраля совет директоров ПАО «Ви.ру» рекомендовал выплатить дивиденды на фоне публикации предварительной отчетности за 2025 г.
Согласно операционным результатам за 2025 г., выручка «Ви.ру» выросла на 8% и составила 183 млрд руб. Чистая прибыль превысила 2,5 млрд руб. Чистый финансовый долг сократился на 15 млрд руб.