Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Акционеры «Всеинструменты.ру» утвердили дивиденды на 1 млрд рублей

Ведомости

Акционеры ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») утвердили дивиденды на 1 млрд руб. по итогам 2025 г. Это следует из сообщения в центре корпоративной информации.

Дивиденды будут выплачены в размере 2 руб. на обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, определили 25 марта 2026 г.

9 февраля совет директоров ПАО «Ви.ру» рекомендовал выплатить дивиденды на фоне публикации предварительной отчетности за 2025 г.

Согласно операционным результатам за 2025 г., выручка «Ви.ру» выросла на 8% и составила 183 млрд руб. Чистая прибыль превысила 2,5 млрд руб. Чистый финансовый долг сократился на 15 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её