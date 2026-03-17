Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли в 2025 году

Сбербанк третий год подряд отчитывается о рекордной чистой прибыли. Менеджмент банка обновил и повысил часть прогнозов на 2026 г. Рост кредитования предприятий теперь ожидается на уровне 10–12% (ранее 9–11%), а депозитов – также на 10–12% (ранее 8–10%). В рознице прогноз кредитования остался без изменений: 9–11%, а вот по депозитам улучшен до 13–15% с 12–14% в декабрьской оценке.