Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли в 2025 году
Сбербанк заплатит рекордные дивиденды за 2025 г. в размере 50% от чистой прибыли – 853 млрд руб. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«У нас все неплохо. Мы прошлый год закончили неплохо. <...> Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 трлн 706 млрд», – сказал он.
Греф заявил, что Сбербанку удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных в трехгодичной стратегии. Отношение доходов к расходам составило 30%, что, по его словам, один из лучших результатов на мировом рынке. Он отметил, что на этом уровне всего три банка в мире.
Сбербанк третий год подряд отчитывается о рекордной чистой прибыли. Менеджмент банка обновил и повысил часть прогнозов на 2026 г. Рост кредитования предприятий теперь ожидается на уровне 10–12% (ранее 9–11%), а депозитов – также на 10–12% (ранее 8–10%). В рознице прогноз кредитования остался без изменений: 9–11%, а вот по депозитам улучшен до 13–15% с 12–14% в декабрьской оценке.