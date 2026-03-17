Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли в 2025 году

Ведомости

Сбербанк заплатит рекордные дивиденды за 2025 г. в размере 50% от чистой прибыли – 853 млрд руб. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«У нас все неплохо. Мы прошлый год закончили неплохо. <...> Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 трлн 706 млрд», – сказал он.

Греф заявил, что Сбербанку удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных в трехгодичной стратегии. Отношение доходов к расходам составило 30%, что, по его словам, один из лучших результатов на мировом рынке. Он отметил, что на этом уровне всего три банка в мире.

Сбербанк третий год подряд отчитывается о рекордной чистой прибыли. Менеджмент банка обновил и повысил часть прогнозов на 2026 г. Рост кредитования предприятий теперь ожидается на уровне 10–12% (ранее 9–11%), а депозитов – также на 10–12% (ранее 8–10%). В рознице прогноз кредитования остался без изменений: 9–11%, а вот по депозитам улучшен до 13–15% с 12–14% в декабрьской оценке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте