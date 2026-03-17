Nebius привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций
Разработчик продуктов в сфере искусственного интеллекта Nebius Group привлекла $4 млрд в рамках размещения двух выпусков конвертируемых облигаций, сообщила компания, генеральным директором которой является основатель «Яндекса» Аркадий Волож.
Nebius разместила облигации на $2,25 млрд со ставкой купона 1,25% и сроком погашения в 2031 г., а также на $1,75 млрд при ставке 2,625% и сроке погашения в 2033 г. Держатели облигаций имеют возможность конвертировать их в будущем в акции Nebius.
Кроме того, компания предоставила опционы на покупку дополнительных облигаций в ближайшие 13 дней. Стоимость ценных бумаг может достигать $337,5 млн при погашении в 2031 г. и $262,5 млн - в 2033 г.
16 марта Nebius заключила пятилетнее соглашение с Meta