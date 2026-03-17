Nebius привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций

Nebius разместила облигации на $2,25 млрд со ставкой купона 1,25% и сроком погашения в 2031 г., а также на $1,75 млрд при ставке 2,625% и сроке погашения в 2033 г. Держатели облигаций имеют возможность конвертировать их в будущем в акции Nebius.