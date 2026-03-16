Компания Nebius Воложа заключила контракт с Meta на $27 млрд

Компания Nebius, основанная сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, заключила пятилетнее соглашение с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на поставку инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) на сумму около $27 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.