Технологии /

Компания Nebius Воложа заключила контракт с Meta на $27 млрд

Компания Nebius, основанная сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, заключила пятилетнее соглашение с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на поставку инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) на сумму около $27 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщила Nebius, контракт предусматривает предоставление $12 млрд вычислительных мощностей в нескольких локациях. Кроме того, Meta получит право приобрести дополнительные мощности на сумму до $15 млрд в течение срока действия соглашения.

Nebius планирует использовать развертывания платформы ИИ Nvidia нового поколения Vera Rubin для выполнения контракта. Ожидается, что запуск этой платформы состоится во второй половине 2026 г. Поставки вычислительных мощностей Nebius начнет в начале 2027 г.

На фоне новости акции Nebius выросли на 15% на премаркете, достигнув $129,47.

В сентябре 2025 г. стало известно, что Nebius договорилась о предоставлении инфраструктуры в сфере ИИ корпорации Microsoft

