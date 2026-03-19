Цена на золото упала ниже $4800 впервые с 6 февраля
Стоимость золота упала ниже $4800 впервые с 6 февраля. Это следует из данных торгов на бирже Comex.
По состоянию на 12:03 мск золото торгуется на уровне $4708,7 за тройскую унцию (-3,83%).
Последние месяцы цена на золото на бирже обновляет исторический максимум. В январе этого года стоимость за унцию достигала $5625,89. 30 января февральский фьючерс на золото упал на 8% по сравнению с максимальным значением предыдущего дня – $5615 за тройскую унцию.
18 марта стоимость фьючерса на золото впервые с 18 февраля опустилась ниже отметки $4900 за унцию. В «Финаме» сообщали «Ведомостям», что когда цены на золото за месяц увеличиваются более чем на 20%, а на серебро – более чем на 40%, это указывает на возникновение на рынке драгоценных металлов сложной ситуации, вызванной совокупностью спекулятивных и фундаментальных факторов.
Вместе с тем, определить, какая доля роста стоимости золота обусловлена спекулятивным спросом и стремлением участников рынка присоединиться к «золотому ралли», а какая часть инвесторов приобретает металл исключительно для защиты своих средств, трудно, говорили аналитики.