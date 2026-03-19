Банк России не будет повышать лимит юаневых свопов из-за спроса на ликвидность

Выпуски в юанях Минфин разместил на Мосбирже в декабре 2025 г. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка купона – 6% годовых. Размер выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд юаней (7%). В китайской валюте прошла половина расчетов. 21 января 2026 г. на денежном рынке Мосбиржи в несколько раз взлетела стоимость юаневой ликвидности. Индикатор процентных ставок на юани RUSFAR CNY на повышенных оборотах достиг 0,98% (рост в 3,3 раза за день), хотя весь 2025 г. колебался в диапазоне от -0,78 до 0,47%.