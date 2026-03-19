Банк России не будет повышать лимит юаневых свопов из-за спроса на ликвидность
Центральный банк России не планирует повышать лимит юаневых свопов из-за возросшего спроса на ликвидность. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин указал, что «более драматичная» ситуация на рынке юаневых свопов произошла в сентябре 2024 г. и рынок с этим справился.
«Мы еще раз напоминаем, что наш инструмент свопа не предполагает, что мы обязуемся поддерживать стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне», – подчеркнул он.
20 марта «Ведомости» писали, что кризис в юаневой ликвидности перекинулся на молодой рынок ОФЗ в китайской валюте. Котировки обоих номинированных в ней выпусков российского госдолга ушли ниже номинала – до 95,7–96,1% на 19 марта, а доходности выросли до 7,64–7,94% годовых по сравнению с 6,08–7,07% в день размещения.
Выпуски в юанях Минфин разместил на Мосбирже в декабре 2025 г. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка купона – 6% годовых. Размер выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд юаней (7%). В китайской валюте прошла половина расчетов. 21 января 2026 г. на денежном рынке Мосбиржи в несколько раз взлетела стоимость юаневой ликвидности. Индикатор процентных ставок на юани RUSFAR CNY на повышенных оборотах достиг 0,98% (рост в 3,3 раза за день), хотя весь 2025 г. колебался в диапазоне от -0,78 до 0,47%.