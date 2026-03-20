Кризис в юаневой ликвидности перекинулся на ОФЗ в китайской валюте

Кризис в юаневой ликвидности перекинулся на ОФЗ в китайской валютеКотировки обоих выпусков ушли ниже номинала после взлета ставок репо
Кризис в юаневой ликвидности перекинулся на молодой рынок ОФЗ в китайской валюте, обратили внимание «Ведомости». Котировки обоих номинированных в ней выпусков российского госдолга ушли ниже номинала – до 95,7–96,1% на 19 марта, а доходности выросли до 7,64–7,94% годовых по сравнению с 6,08–7,07% в день размещения.
Выпуски в юанях Минфин разместил на Мосбирже в декабре 2025 г. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка купона – 6% годовых. Размер выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд юаней (7%). В самой китайской валюте прошла половина расчетов.
