Кризис в юаневой ликвидности перекинулся на ОФЗ в китайской валюте

Кризис в юаневой ликвидности перекинулся на молодой рынок ОФЗ в китайской валюте, обратили внимание «Ведомости». Котировки обоих номинированных в ней выпусков российского госдолга ушли ниже номинала – до 95,7–96,1% на 19 марта, а доходности выросли до 7,64–7,94% годовых по сравнению с 6,08–7,07% в день размещения.