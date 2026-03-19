Чистая прибыль ВЭБ.РФ выросла на 17,9% в 2025 году
Чистая прибыль ВЭБ.РФ по итогам 2025 г. увеличилась на 17,9% относительно предыдущего года и достигла 89,4 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель председателя группы Алексей Мирошниченко.
Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки выросла на 39,1 млрд руб. за год и составила 237,6 млрд руб. Положительную динамику показателя обеспечили рост чистого процентного дохода до 177,1 млрд руб. из-за увеличения объема кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования, а также рост чистого комиссионного дохода до 37,8 млрд руб.
Активы группы на 31 декабря 2025 г. составили 7,5 трлн руб. С начала прошлого года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки увеличился на 22,5% и достиг 3,6 трлн руб. Гарантийный портфель вырос на 52,3% и на конец года составил 2,5 трлн руб.
Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 6,4 трлн руб. В частности, на 153,8% возрос объем привлеченных средств клиентов, на 82,6% – объем привлеченных субординированных депозитов, на 20,5% – объем привлеченных средств банков. Капитал ВЭБ.РФ увеличился на 11,3% и на конец года составил 1,09 трлн руб.
«По итогам 2025 г. группа достигла суммарного объема бизнеса на уровне 10 трлн руб. (включая как кредиты и инвестиции, так и выданные гарантии и поручительства). При этом поскольку все проекты ВЭБ.РФ осуществляются в партнерстве с другими банками и отраслевыми холдингами, участвующими в их финансировании, совокупный объем инвестиций в рамках поддержанных проектов превысил 20 трлн руб.», – отметил Мирошниченко.