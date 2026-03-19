Чистая прибыль ВЭБ.РФ выросла на 17,9% в 2025 году

Чистая прибыль ВЭБ.РФ по итогам 2025 г. увеличилась на 17,9% относительно предыдущего года и достигла 89,4 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель председателя группы Алексей Мирошниченко.

Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки выросла на 39,1 млрд руб. за год и составила 237,6 млрд руб. Положительную динамику показателя обеспечили рост чистого процентного дохода до 177,1 млрд руб. из-за увеличения объема кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования, а также рост чистого комиссионного дохода до 37,8 млрд руб.

Активы группы на 31 декабря 2025 г. составили 7,5 трлн руб. С начала прошлого года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки увеличился на 22,5% и достиг 3,6 трлн руб. Гарантийный портфель вырос на 52,3% и на конец года составил 2,5 трлн руб.

Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 6,4 трлн руб. В частности, на 153,8% возрос объем привлеченных средств клиентов, на 82,6% – объем привлеченных субординированных депозитов, на 20,5% – объем привлеченных средств банков. Капитал ВЭБ.РФ увеличился на 11,3% и на конец года составил 1,09 трлн руб.

«По итогам 2025 г. группа достигла суммарного объема бизнеса на уровне 10 трлн руб. (включая как кредиты и инвестиции, так и выданные гарантии и поручительства). При этом поскольку все проекты ВЭБ.РФ осуществляются в партнерстве с другими банками и отраслевыми холдингами, участвующими в их финансировании, совокупный объем инвестиций в рамках поддержанных проектов превысил 20 трлн руб.», – отметил Мирошниченко.

22 января ВЭБ.РФ сообщил, что доходы от размещения пенсионных накоплений клиентов Социального фонда России под управлением группы за 2025 г. превысили 432 млрд руб. Доходность расширенного портфеля составила 18,06%, портфеля государственных ценных бумаг – 16,6% при инфляции в 5,59% за год.

