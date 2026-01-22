В 2025 году ВЭБ заработал для будущих пенсионеров более 432 млрд рублей
Доходы от размещения пенсионных накоплений клиентов Социального фонда России под управлением ВЭБ.РФ по итогам 2025 г. превысили 432 млрд руб. Доходность расширенного портфеля составила 18,06%, портфеля государственных ценных бумаг – 16,6%, при инфляции в 5,59% за год, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
По словам управляющего директора блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александра Попова, ключевой задачей ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании является безусловная сохранность накоплений более 36,5 млн будущих пенсионеров, и эта задача выполнена.
«Обеспечены рекордные результаты по доходам, доходность существенно превышает инфляцию – как по итогам 2025 г., так и накопленным итогом, на дистанции в 5, 10 и 15 лет», – сказал Попов.
Рекордные показатели достигнуты благодаря активным инвестициям последних лет в государственные и корпоративные облигации. Управляя крупнейшим на рынке портфелем накоплений (стоимость активов в расширенном портфеле по итогам 2025 г. превысила 2,73 трлн руб.), ВЭБ.РФ направляет средства в развитие реального сектора экономики: городскую инфраструктуру, телекоммуникации, цифровые решения, логистику, железнодорожные перевозки, электроэнергетику, металлургию и нефтехимию. Одновременно в 2025 г. увеличивалась доля долгосрочных ОФЗ.
По результатам девяти месяцев 2025 г. доходы от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан достигли 329,9 млрд руб. по расширенному портфелю и 6,17 млрд руб. по портфелю государственных ценных бумаг. Тогда отмечалось, что доходность ВЭБ.РФ находилась на рекордном уровне. Показатель в годовом выражении достиг 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю государственных бумаг.