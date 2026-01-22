В 2025 году ВЭБ заработал для будущих пенсионеров более 432 млрд рублей

По результатам девяти месяцев 2025 г. доходы от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан достигли 329,9 млрд руб. по расширенному портфелю и 6,17 млрд руб. по портфелю государственных ценных бумаг. Тогда отмечалось, что доходность ВЭБ.РФ находилась на рекордном уровне. Показатель в годовом выражении достиг 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю государственных бумаг.