ЮГК выплатила купон по облигациям с задержкой в сутки после ареста денег

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. В доход государства были обращены акции компании и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». В январе 2026 г. заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении правительства.