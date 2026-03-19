Инвестиции

ЮГК выплатила купон по облигациям с задержкой в сутки после ареста денег

Ведомости

«Южуралзолото» (ПАО «ЮГК») сообщило о выплате купона по облигациям серии 001P-05 с задержкой в сутки. Очередной купонный доход по бумагам должен был быть выплачен 19 марта.

Сумма обязательств составила 24,244 млн руб., размер купонного дохода в расчете на одну бумагу – 60,61 руб. В качестве причины срыва выплат компания назвала наложение ареста на свои деньги.

13 марта ЮГК сообщила, что деньги компании оказались под арестом. Судебные приставы арестовали 32,1 млрд руб. на ее счетах в рамках исполнительного производства от 5 марта 2026 г.

РБК со ссылкой на аналитиков «Вектор капитала» сообщил, что арест средств на счетах ЮГК может быть юридической процедурой, которая предшествует продаже пакета Росимущества.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. В доход государства были обращены акции компании и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». В январе 2026 г. заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении правительства.

