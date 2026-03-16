Общество /

Судебные приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах «Южуралзолота»

Ведомости

Денежные средства «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК») оказались под арестом. Судебные приставы арестовали 32,1 млрд руб. на счетах компании, следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.

Арест произведен в рамках исполнительного производства от 5 марта 2026 г.

На 20:49 мск акции ПАО «ЮГК» на Мосбирже падают на 7,72% до 0,7136 руб.

РБК со ссылкой на аналитиков «Вектор капитала» пишет, что арест средств на счетах ЮГК может быть юридической процедурой, которая предшествует продаже пакета Росимущества.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». В январе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены, сейчас они находятся на рассмотрении правительства.

