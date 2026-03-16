Судебные приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах «Южуралзолота»

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». В январе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены, сейчас они находятся на рассмотрении правительства.