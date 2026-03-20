Чистая прибыль «Эн+ груп» по МСФО в 2025 году снизилась на 82%

«Эн+ груп» в 2025 г. сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 82% год к году до $235. Основными факторами ухудшения показателей стали укрепление курса рубля, жесткая денежно-кредитная политика, повлекшая рост банковских расходов, а также увеличение затрат по обслуживанию кредитов и облигационных займов, говорится в отчете компании.

При этом выручка компании показала положительную динамику, увеличившись на 20,8% и достигнув $17,7 млрд. Такой рост обусловлен увеличением продаж первичного алюминия и сплавов на 23,4%, ростом средневзвешенной цены реализации алюминия до $2652 за т (+5,2%), повышением цен на алюминий на LME на 8,7% до $2630 за т и увеличением выручки энергетического сегмента на 26,2% до 4,9 млрд.

Скорректированная EBITDA компании в прошлом году снизилась на 7,8% и составила $2,7 млрд. Это связано с тем, что операционные расходы росли быстрее выручки. Показатель маржинальности по EBITDA составил 15,3%, что на 4,7 процентных пункта ниже предыдущего периода.

Показатель чистого долга продемонстрировал рост на 25,1%, достигнув $11,109 млрд. Основными причинами стали укрепление рубля по отношению к доллару США и запуск крупных инвестиционных проектов. Чистый долг в металлургическом сегменте составил $8 млрд (+25,5%), а в энергетическом – $3 млрд (+23,9%).

Генеральный директор «Эн+» Владимир Колмогоров подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, включая валютную волатильность, рост стоимости заемных средств и удорожание сырья, компания сохраняет операционную стабильность.

Чистая прибыль «Эн+груп» в 2024 г. увеличилась на 88% до $1,348 млрд. Скорректированная EBITDA выросла на 35,7% и достигла $2,927 млрд. Чистый долг увеличился на 1,9% и составил $8,881 млрд, в частности чистый долг энергетического сегмента в долларовом выражении сократился на 16,1% до $2,466 млрд. Снижение произошло в основном за счет ослабления рубля.

