Чистая прибыль En+ Group в 2024 году выросла на 88%

Консолидированная выручка группы за прошлый год составила $14,65 млрд, что сопоставимо с результатом 2023 г. Выручка энергетического сегмента выросла на 7,4%, до $3,853 млн за счет роста общей выработки электроэнергии и роста цен. При этом выручка металлургического сегмента сократилась в годовом выражении на 1,1% и составила $12,082 млн в связи со снижением объемов продаж первичного алюминия и сплавов.