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Чистая прибыль En+ Group в 2024 году выросла на 88%

Ведомости

Чистая прибыль En+ Group в 2024 г. увеличилась на 88% до $1,348 млрд. В 2023 г. чистая прибыль компании составляла $716 млн, говорится в отчете компании.

Консолидированная выручка группы за прошлый год составила $14,65 млрд, что сопоставимо с результатом 2023 г. Выручка энергетического сегмента выросла на 7,4%, до $3,853 млн за счет роста общей выработки электроэнергии и роста цен. При этом выручка металлургического сегмента сократилась в годовом выражении на 1,1% и составила $12,082 млн в связи со снижением объемов продаж первичного алюминия и сплавов.

Скорректированная EBITDA выросла на 35,7% и достигла $2,927 млрд. Чистый долг увеличился на 1,9% и составил $8,881 млрд, в частности чистый долг энергетического сегмента в долларовом выражении сократился на 16,1% до $2,466 млрд. Снижение произошло в основном за счет ослабления рубля.

En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС) и предприятия по производству алюминия мощностью 4,2 млн т, глинозема, бокситов и другой продукции (через контрольную долю UC Rusal). Кроме того, компания владеет 26,39% акций «Норникеля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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