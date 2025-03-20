Чистая прибыль En+ Group в 2024 году выросла на 88%
Чистая прибыль En+ Group в 2024 г. увеличилась на 88% до $1,348 млрд. В 2023 г. чистая прибыль компании составляла $716 млн, говорится в отчете компании.
Консолидированная выручка группы за прошлый год составила $14,65 млрд, что сопоставимо с результатом 2023 г. Выручка энергетического сегмента выросла на 7,4%, до $3,853 млн за счет роста общей выработки электроэнергии и роста цен. При этом выручка металлургического сегмента сократилась в годовом выражении на 1,1% и составила $12,082 млн в связи со снижением объемов продаж первичного алюминия и сплавов.
Скорректированная EBITDA выросла на 35,7% и достигла $2,927 млрд. Чистый долг увеличился на 1,9% и составил $8,881 млрд, в частности чистый долг энергетического сегмента в долларовом выражении сократился на 16,1% до $2,466 млрд. Снижение произошло в основном за счет ослабления рубля.
En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС) и предприятия по производству алюминия мощностью 4,2 млн т, глинозема, бокситов и другой продукции (через контрольную долю UC Rusal). Кроме того, компания владеет 26,39% акций «Норникеля».