«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингам УК «Дело»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингам кредитоспособности УК «Дело» и структур компании «Делопортс», «Трансконтейнер» и «Глобал портс инвестментс».
Рейтинги компаний продолжают действовать на уровне ruAА- со стабильным прогнозом.
В агентстве уточнили, что установление статуса «под наблюдением» связано с планами основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева выкупить у «Росатома» 49% в уставном капитале УК «Дело». До 30 июня он должен получить необходимые согласования от регуляторов и рассчитаться по сделке. Изменение в составе собственников УК требует изучения структуры сделки и оценки рисков ее влияния на операционный и финансовый профиль компаний.
2 марта представитель Шишкарева сообщил «Ведомостям», что бизнесмен официально уведомил «Росатом» о намерении выкупить 49% акций компании, которые сейчас принадлежат госкорпорации. Собеседник уточнил, что документы уже переданы партнеру. Необходимый срок для согласования сделки ФАС и юридического закрытия сделки составляет 120 дней с момента уведомления. В «Росатоме» подтвердили получение уведомления.
По словам источников «Коммерсанта», близких к переговорам, предложение «Росатома» строится на оценке 100% компании примерно в 150 млрд руб.: продажа 49% оценивается в 74 млрд руб. В госкорпорации отказались прокомментировать эти цифры.Там отметили, что ее предложение «было справедливым и основанным на рыночной оценке актива».
25 февраля Шишкарев вернул долю в 1% уставного капитала в ГК «Дело», вновь став владельцем 51%-ной доли в группе.