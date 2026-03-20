«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингам УК «Дело»

В агентстве уточнили, что установление статуса «под наблюдением» связано с планами основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева выкупить у «Росатома» 49% в уставном капитале УК «Дело». До 30 июня он должен получить необходимые согласования от регуляторов и рассчитаться по сделке. Изменение в составе собственников УК требует изучения структуры сделки и оценки рисков ее влияния на операционный и финансовый профиль компаний.