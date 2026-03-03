Шишкарев подтвердил намерение выкупить долю «Росатома» в ГК «Дело»У бизнесмена не возникнет сложностей с финансированием сделки ввиду привлекательности актива для инвесторов, считают эксперты
Основатель группы компаний (ГК) «Дело» Сергей Шишкарев официально уведомил госкорпорацию «Росатом» о намерении выкупить 49% акций компании, которые сейчас принадлежат госкорпорации. Об этом 2 марта сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. По его словам, документы уже переданы партнеру. Необходимый срок для согласования сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и юридического закрытия сделки составляет 120 дней с момента уведомления, добавил собеседник.
Представитель бизнесмена также заявил о наличии пула инвесторов, заинтересованных в финансировании сделки. По его словам, Шишкарев подтвердил намерение продолжать развитие компании как национального логистического интегратора для укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках.
