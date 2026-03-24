СПБ биржа ограничит заключение сделок с акциями «Т-технологий» с 1 апреля
СПБ биржа с 1 апреля ограничит возможности заключения сделок с акциями «Т-технологий» из-за проведения сплита акций.
С 1 апреля на площадке не принимаются заявки на открытие и увеличение необеспеченной плановой позиции на продажу бумаг. Заключительным днем совершения сделок с акциями в режиме основных торгов будет 10 апреля. О дате возобновления торгов биржа сообщит позднее.
12 марта акционеры «Т-технологий» одобрили сплит акций в пропорции 1 к 10. Предполагается, что номинальная стоимость бумаг будет снижена с 3,6 руб. до 0,36 руб. за акцию, но их общее число при этом вырастет в 10 раз – с текущих 268,27 млн штук до 2,68 млрд.
17 марта «Т-технологии» объявили, что последний день торговли акциями компании до дробления в биржевом стакане Мосбиржи назначен на 10 апреля. С 17 апреля биржевые торги ее ценными бумагами после сплита возобновятся. В «Т-технологиях» уточнили, что процедура сплита акций не потребует от владельцев ценных бумаг дополнительных действий. Все позиции в инвестиционных портфелях сохранятся автоматически – произойдет только изменение номинала.