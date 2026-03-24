СПБ биржа ограничит заключение сделок с акциями «Т-технологий» с 1 апреля

12 марта акционеры «Т-технологий» одобрили сплит акций в пропорции 1 к 10. Предполагается, что номинальная стоимость бумаг будет снижена с 3,6 руб. до 0,36 руб. за акцию, но их общее число при этом вырастет в 10 раз – с текущих 268,27 млн штук до 2,68 млрд.