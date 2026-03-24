Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 25 марта
Министерство финансов России сообщило, что 25 марта проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Для приобретения будут доступны бумаги выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г. и выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.
11 марта Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26244 с датой погашения 15 марта 2034 г. Объем спроса составил 86,9 млрд руб., размещенный объем выпуска – 64,8 млрд руб. Выручка от размещения бумаг достигла 58,9 млрд руб.
Цена отсечения составила 85,6% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,8% годовых. Средневзвешенная цена облигаций составила 85,7% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,8% годовых.