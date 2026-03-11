Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД с погашением в 2034 году
Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. Об этом сообщило ведомство.
Объем спроса составил 86,9 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 64,8 млрд руб. По данным Минфина, выручка от размещения ОФЗ-ПД достигла 58,9 млрд руб.
Цена отсечения – 85,6% от номинала, доходность по цене отсечения составила 14,8% годовых. Средневзвешенная цена облигаций составила 85,7% от номинала, а средневзвешенная доходность – 14,8% годовых.
4 марта Минфин провел аукционы по размещению облигаций ОФЗ-ПД двух выпусков – 26246 с погашением 12 марта 2036 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Центральный банк сообщил, что объем иностранных инвестиций в российские ОФЗ в январе увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, и достиг 1,3 трлн руб. Объем рынка облигаций федерального займа за месяц вырос на 185 млрд руб., или на 0,6%, до 29,98 трлн руб. Доля нерезидентов возросла до 3,42% с 3,36%.