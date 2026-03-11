Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД с погашением в 2034 году

Центральный банк сообщил, что объем иностранных инвестиций в российские ОФЗ в январе увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, и достиг 1,3 трлн руб. Объем рынка облигаций федерального займа за месяц вырос на 185 млрд руб., или на 0,6%, до 29,98 трлн руб. Доля нерезидентов возросла до 3,42% с 3,36%.