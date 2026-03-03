Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 4 марта

По итогам 2025 г. объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 85 млрд руб., или на 9,3%, с 915 млрд руб. после снижения в 2024 г. на 568 млрд руб. В декабре прошлого года объем иностранных инвестиций в такие бумаги увеличился на 37 млрд руб., или на 3,8%, и составил 1 трлн руб.