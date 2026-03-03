Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 4 марта
Министерство финансов России анонсировало проведение 4 марта аукционов по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторы смогут приобрести бумаги выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 г. и выпуска 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы необходимо подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам проведут на следующий рабочий день.
26 февраля Центральный банк сообщил, что объем иностранных инвестиций в российские ОФЗ в январе увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, и достиг 1,3 трлн руб. Объем рынка облигаций федерального займа за месяц вырос на 185 млрд руб., или на 0,6%, до 29,98 трлн руб. Доля нерезидентов возросла до 3,42% с 3,36%.
По итогам 2025 г. объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 85 млрд руб., или на 9,3%, с 915 млрд руб. после снижения в 2024 г. на 568 млрд руб. В декабре прошлого года объем иностранных инвестиций в такие бумаги увеличился на 37 млрд руб., или на 3,8%, и составил 1 трлн руб.