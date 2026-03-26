Чистая прибыль ВТБ снизилась на 11,2% за два месяца 2026 года
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за два месяца 2026 г. снизилась на 11,2% относительно такого же периода прошлого года и составила 68,8 млрд руб.
Возврат на капитал группы за указанный период сократился на 240 базисных пунктов (б. п.) в годовом отношении и достиг 15,4%. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 5,1% до 207,8 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 335,1% и достигли 128,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,5% против 0,6% годом ранее. Чистые комиссионные доходы упали на 4,5% до 48,3 млрд руб. Расходы на создание резервов возросли на 9,5% до 28,8 млрд руб.
На 28 февраля объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов вырос на 1,7% и достиг 24,9 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,6%). Кредиты юридическим лицам увеличились на 3% до 17,7 трлн руб. (с учетом корректировки рост составил 2,9%). Кредиты физическим лицам уменьшились на 1,3%, портфель розничных кредитов достиг 7,2 трлн руб.
Объем средств клиентов – физлиц снизился на 2,9% до 13,6 трлн руб. Объем средств клиентов – юрлиц сократился на 1,2% до 13,7 трлн руб. (с учетом корректировки снижение составило 1,3%). Общий объем средств клиентов на 28 февраля упал на 2% до 27,3 трлн руб. (с учетом корректировки снижение достигло 2,1%). Доля средств физлиц в совокупных средствах клиентов составила 49,8% относительно 50,3% на начало года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах ВТБ опустилась до 77,7% с 81,7% на 31 декабря 2025 г.
25 февраля ВТБ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы снизилась на 8,9% по сравнению с 2024 г. и составила 502,1 млрд руб. Возврат на капитал сократился до 18,3% с 22,9% в предыдущем году. За прошлый год чистые процентные доходы на фоне жесткой денежно-кредитной политики упали на 11% до 433,6 млрд руб. За счет снижения ставок в IV квартале эта часть дохода выросла в 2,5 раза до 165,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год увеличились на 14,2% до 307,1 млрд руб.