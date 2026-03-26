Чистая прибыль ВТБ снизилась на 11,2% за два месяца 2026 года

25 февраля ВТБ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы снизилась на 8,9% по сравнению с 2024 г. и составила 502,1 млрд руб. Возврат на капитал сократился до 18,3% с 22,9% в предыдущем году. За прошлый год чистые процентные доходы на фоне жесткой денежно-кредитной политики упали на 11% до 433,6 млрд руб. За счет снижения ставок в IV квартале эта часть дохода выросла в 2,5 раза до 165,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год увеличились на 14,2% до 307,1 млрд руб.