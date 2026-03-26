Чистая прибыль «Ленты» выросла на 56% в 2025 году
Чистая прибыль розничной сети «Лента» по результатам 2025 г. увеличилась на 56% относительно предыдущего года и достигла 38,2 млрд руб. Рентабельность показателя выросла на 70 б. п. до 3,5%. Чистая прибыль за IV квартал возросла на 54,6% и составила 14,2 млрд руб. при рентабельности 4,4% (+92 б. п.).
Выручка группы в прошлом году выросла на 24,2% в годовом выражении до 1,1 трлн руб. на фоне роста LFL-продаж на 10,4% и общей торговой площади на 16,6%. Валовая прибыль увеличилась на 31,1% до 252,1 млрд руб. Валовая рентабельность показала рост на 120 б. п. и достигла 22,8%.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки возросли за год на 88 б. п. до 18,8%. EBITDA увеличился на 22,8% и составил 83,7 млрд руб. Рентабельность показателя упала на 9 б. п. до 7,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,6x на 31 декабря с 0,9х на 30 сентября и 0,9x на конец 2024 г.
За IV квартал 2025 г. выручка компании увеличилась на 22,2% и достигла 322,2 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 31,4% и составила 74,4 млрд руб. Валовая рентабельность возросла на 163 б. п. до 23,1%. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки продемонстрировали рост на 118 б. п. до 18,4% преимущественно на фоне роста расходов на персонал, аренду и присоединения сети «Улыбка радуги». EBITDA вырос на 19,3% и составил 25,5 млрд руб. Рентабельность показателя уменьшилась на 19 б. п. до 7,9%.
13 января «Лента» объявила о покупке активов сети гипермаркетов в формате DIY (Do It Yourself – «сделай сам») – OBI. В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку. Интеграция активов OBI будет происходить поэтапно и завершится в мае текущего года.