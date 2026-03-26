Чистая прибыль «Ленты» выросла на 56% в 2025 году

За IV квартал 2025 г. выручка компании увеличилась на 22,2% и достигла 322,2 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 31,4% и составила 74,4 млрд руб. Валовая рентабельность возросла на 163 б. п. до 23,1%. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки продемонстрировали рост на 118 б. п. до 18,4% преимущественно на фоне роста расходов на персонал, аренду и присоединения сети «Улыбка радуги». EBITDA вырос на 19,3% и составил 25,5 млрд руб. Рентабельность показателя уменьшилась на 19 б. п. до 7,9%.